ВЦИОМ: треть россиян за последние 2-3 года летали куда-либо на самолете

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Почти треть опрошенных россиян (29%) пользовались самолетом для перемещения за последние два-три года, свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к Международному дню гражданской авиации.

"В последние два-три года 71% россиян не приходилось никуда летать на самолете. Использовали это средство передвижения с различной степенью частоты 29% опрошенных. Каждый десятый опрошенный летал один раз (9%), 11% летали два-три раза. Более шести раз за последние два-три года в небо поднимались 5% граждан", - говорится в материалах исследования.

Большинству (89%) из тех, кто летал на самолетах в последние года, в той или иной степени понравились аэропорты, которыми они пользовались при последнем перелете. При этом 28% опрошенных отметили внимание и вежливость персонала, каждый пятый (20%) указал на чистоту и порядок, а 15% респондентов отметили комфорт и отсутствие очередей. Об организации пассажиропотока положительно отозвались 11% участников опроса.

Недовольны аэропортами остались 8% опрошенных. Более трети из них (34%) не понравилось обслуживание и грубое отношение к пассажирам, 23% оказались не удовлетворены ремонтом здания аэровокзала, 22% не понравилось отсутствие мест в залах, еще 14% отметили старые самолеты.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 ноября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.