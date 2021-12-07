Эксперт: можно заразиться двумя штаммами коронавируса сразу, но один начнет побеждать

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Одновременно заразиться несколькими штаммами коронавируса возможно, но один из них начнет побеждать. Об этом во вторник сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Возможно заражение несколькими штаммами одновременно. При этом скорость размножения вируса внутри организма пациента может быть разная. То есть вы заразитесь двумя, но какой-то из них начнет побеждать", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Хафизов отметил, что с появлением новых штаммов вирус в целом остается прежним, хоть в нем и начинают присутствовать изменения. При этом защита организма после вакцинации все равно будет. "На 99,8% его [вируса] геном идентичен предыдущим версиям. Какие-то его куски идентичны. Антитела точно так же будут с ними как-то связываться, так что защита будет", - добавил он.

По словам эксперта, все те меры, которые работали для предыдущих штаммов коронавируса, скорее всего, будут работать и против омикрон-штамма.