Президент Армении выступил с посланием по случаю годовщины землетрясения в Спитаке

ЕРЕВАН, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян выступил с посланием по случаю 33-летия разрушительного землетрясения в Спитаке, отметив, что в память о погибших соотечественниках граждане республики должны отстраивать такую страну, которая выстоит перед любым бедствием. Об этом во вторник сообщает пресс-служба президентского аппарата.

"Сегодня мы поминаем жертв декабрьской катастрофы 1988 года - разрушительного Спитакского землетрясения. Шлю свои слова утешения и поддержки всем тем моим соотечественникам, которые вследствие катастрофического землетрясения потеряли своих родных и близких, семьи и дома. В память о погибших мы и должны сплоченно и сообща отстраивать наше отечество - наш прочный дом, который выстоит перед любым бедствием", - отмечается в послании Саркисяна.

Разрушительное землетрясение силой более 9 балов в армянском селе Налбанд рядом со Спитаком произошло 7 декабря в 11:41 по местному времени в 1988 году. Оно охватило северную часть Армении с населением более 1,130 млн человек, погибли более 25 тыс. жителей республики, без крова остались около полумиллиона человек.

На трагедию армянского народа откликнулся весь Советский Союз. На помощь пострадавшему народу Армении приехали тысячи специалистов самых разных профилей из России, Грузии, Украины, Казахстана и других республик СССР. В пострадавший район были доставлены продукты питания, медицинское оборудование, медикаменты, палатки, строительная техника и многое другое. В начале 1989 года в зоне бедствия работали свыше 40 тыс. специалистов из советских республик.