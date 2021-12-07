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Умер летчик-испытатель вертолетов "Ми" Гурген Карапетян

Герой Советского Союза ушел из жизни в 84 года
Гурген Карапетян Холдинг "Вертолеты России"
Описание
Гурген Карапетян
© Холдинг "Вертолеты России"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Летчик-испытатель КБ имени М. Л. Миля, Герой Советского Союза Гурген Карапетян умер на 85-м году жизни в Москве. Об этом ТАСС сообщили во вторник в холдинге "Вертолеты России".

"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Советского Союза, советника генерального директора холдинга "Вертолеты России" по безопасности полетов Гургена Рубеновича Карапетяна", - сообщили в пресс-службе.

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