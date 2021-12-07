GSK сообщила, что сотровимаб продемонстрировал эффективность против омикрон-штамма

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Препарат сотровимаб (Sotrovimab, VIR-7831) для лечения новой коронавирусной инфекции показал эффективность против омикрон-штамма и других известных вариантов коронавируса. Об этом во вторник сообщила британская фармацевтическая компания GSK (GlaxoSmithKline), которая разработала препарат совместно с американским партнером Vir Biotechnology, представив новые данные на основе проведенных доклинических исследований.

По словам главного исполнительного директора Vir Biotechnology Джордж Скангос, сотровимаб показал эффективность против всех известных штаммов коронавируса, включая "омикрон" и "дельту". "Мы уверены, что сотровимаб продолжит приносить значительную пользу при лечении пациентов на ранней стадии заболевания, и надеемся, что [препарат] позволит избежать наиболее тяжелых последствий COVID-19", - сказал он.

"Эти данные доклинических исследований говорят о потенциальной эффективности нашего препарата против "омикрона", а также всех других выявленных штаммов, вызывающих озабоченность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Мы рассчитываем на обсуждение этих результатов [исследований] с регулирующими органами по всему миру", - отметил глава подразделения исследований и разработок GSK Хэл Баррон.

VIR-7831 - антивирусный препарат на основе одного типа моноклональных антител - клонированных молекул, вырабатываемых иммунной системой и способных связать и нейтрализовать возбудитель определенного заболевания. Использование препарата было одобрено в США, ЕС, Австралии и в ряде других стран для лечения взрослых и подростков в возрасте от 12 лет и весом не менее 40 кг при условии, что им угрожает развитие осложнений и не требуется дополнительная кислородная терапия.