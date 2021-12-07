{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

GSK сообщила, что сотровимаб продемонстрировал эффективность против омикрон-штамма

Глава подразделения исследований и разработок компании Хэл Баррон заявил, что GSK рассчитывает на обсуждение этих результатов исследований с регулирующими органами по всему миру

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Препарат сотровимаб (Sotrovimab, VIR-7831) для лечения новой коронавирусной инфекции показал эффективность против омикрон-штамма и других известных вариантов коронавируса. Об этом во вторник сообщила британская фармацевтическая компания GSK (GlaxoSmithKline), которая разработала препарат совместно с американским партнером Vir Biotechnology, представив новые данные на основе проведенных доклинических исследований.

На эту тему
Штамм "омикрон" — очень странный. Откуда он взялся? Главное о пандемии из зарубежных СМИ
Штамм "омикрон" — очень странный. Откуда он взялся?

По словам главного исполнительного директора Vir Biotechnology Джордж Скангос, сотровимаб показал эффективность против всех известных штаммов коронавируса, включая "омикрон" и "дельту". "Мы уверены, что сотровимаб продолжит приносить значительную пользу при лечении пациентов на ранней стадии заболевания, и надеемся, что [препарат] позволит избежать наиболее тяжелых последствий COVID-19", - сказал он.

"Эти данные доклинических исследований говорят о потенциальной эффективности нашего препарата против "омикрона", а также всех других выявленных штаммов, вызывающих озабоченность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Мы рассчитываем на обсуждение этих результатов [исследований] с регулирующими органами по всему миру", - отметил глава подразделения исследований и разработок GSK Хэл Баррон.

VIR-7831 - антивирусный препарат на основе одного типа моноклональных антител - клонированных молекул, вырабатываемых иммунной системой и способных связать и нейтрализовать возбудитель определенного заболевания. Использование препарата было одобрено в США, ЕС, Австралии и в ряде других стран для лечения взрослых и подростков в возрасте от 12 лет и весом не менее 40 кг при условии, что им угрожает развитие осложнений и не требуется дополнительная кислородная терапия.

Теги
ВеликобританияПандемия COVID-19
Конгресс, посвященный среднему профобразованию, пройдет 12-14 декабря
В Минпросвещения сообщили, что в нем примут участие свыше 500 экспертов
Читать полностью