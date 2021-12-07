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Торфяных пожаров в Свердловской области не зарегистрировали

В начале декабря тление торфа зафиксировали под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в Свердловской области не установили ни одного торфяного пожара на территории региона. Об этом сообщил во вторник заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев.

В начале декабря тление торфа было зафиксировано в районе поселка Старопышминска под Екатеринбургом, где в октябре из-за ситуации с торфяниками власти вводили режим ЧС. "На сегодняшний день у нас торфяных пожаров на территории Свердловской области не установлено", - сказал Махнев.

Как уточнил представитель МЧС, главе администрации Екатеринбурга были направлены методические рекомендации от ГУ МЧС России по Свердловской области из-за ситуации с тлением торфяников осенью.

Сообщения о тлении торфяника под Екатеринбургом появились в октябре, когда город окутал смог. Жители жаловались на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Специалисты выявили превышение примесей вредных веществ в воздухе в четырех микрорайонах города. Администрация города ввела режим чрезвычайной ситуации на территории района Солнечный из-за тления торфяников. В МЧС наиболее вероятной причиной возникновения пожаров называли поджог.

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