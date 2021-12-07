В России впервые с 14 октября выявили менее 32 тыс. заболевших ковидом за сутки

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 31 096, впервые с 14 октября этот показатель меньше 32 тыс. Общее количество инфицированных увеличилось до 9 864 845, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием, опубликованных во вторник.

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В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,32%. В частности, за сутки был выявлен 2 381 случай заражения в Санкт-Петербурге, 2 208 - в Московской области, по 781 - в Красноярском крае и Самарской области, 717 - в Воронежской области.

В настоящее время продолжают лечение 1 016 110 человек.

Число смертей возросло за сутки на 1 182 против 1 184 днем ранее, до 283 644. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,88%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 94 смерти, в Подмосковье - 52, в Санкт-Петербурге - 51, в Воронежской области - 41, в Ростовской - 38.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 34 615, до 8 565 091.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 86,8% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 3 836 пациентов в Санкт-Петербурге, 2 116 - Московской области, 904 - в Челябинской области, 838 - в Алтайском крае, 825 - в Омской области.

Ситуация в столице

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 573 против 3 134 днем ранее, до 1 968 947.

В абсолютном выражении прирост оказался минимальным с 24 ноября, в относительном он составил 0,13%.

Число летальных исходов в столице возросло за сутки на 94 против 91 днем ранее, до 34 853 (1,77% всех инфицированных), следует из сообщения штаба.

Были выписаны по выздоровлению 2 969 пациентов за сутки, за все время выздоровели 1 795 940. В настоящее время в столице продолжают лечение 138 154 человека.