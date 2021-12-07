Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 0,98

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник остался на отметке 0,98, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Подмосковье, где он вырос до 1,14.

В Санкт-Петербурге, Ростовской области, Красноярском и Пермском краях индикатор составил ровно 1, в Москве, Воронежской и Свердловской областях - 0,98, в Нижегородской области - 0,96, в Самарской - 0,94.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.