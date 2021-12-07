Верховный суд Татарстана отклонил иск жителей республики об отмене системы QR-кодов

"Верховный суд Татарстана решил удовлетворению исковых заявлений <…> к кабинету министров Республики Татарстан отказать" - сказал судья.

В середине октября иски в Верховный суд подали шесть жителей республики, далее их число выросло до 39 человек. 16 ноября Верховный суд Татарстана объединил все иски в один коллективный. Таким образом во вторник суд рассмотрел иск жителей, требующих признать недействительным постановление регионального кабинета министров о введении QR-кодов.

Истцы ходатайствовали о личном присутствии на заседании главного санитарного врача Татарстана Марины Патяшиной как заинтересованного лица. Суд им в этом отказал, так как в зале уже присутствовал представитель Роспотребнадзора региона.

Во время заседания представитель Роспотребнадзора республики заявила, что введенные ограничения - это временные административные меры, они приняты с учетом эпидситуации и характеристики вируса и направлены на сохранение здоровья и жизни граждан. QR-код является способом передачи информации о вакцинации граждан и исковые требования жителей не подлежат удовлетворению судом, сказала представитель ведомства.

Один из истцов и глава фракции "Зеленая Россия" партии "Яблоко" в Татарстане Елена Изотова перед судебным процессом рассказала журналистам, что она не выступает против вакцинации населения от COVID-19 и сама привилась. Однако, по ее словам, "постановление нарушает конституционные права граждан".

Ограничения в регионе

В Татарстане с 11 октября введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение торговых центров возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. Это также касается ресторанов, аквапарков, бассейнов и ряда других общественных мест.

Также с 11 октября введена обязательная вакцинация против COVID-19 для отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы услуг. Руководители организаций в срок до 6 декабря 2021 года должны были организовать работу по вакцинации сотрудников вторым компонентом. Охват вакцинацией в коллективах должен составлять не менее 80% с учетом лиц, переболевших в последние шесть месяцев.

С 22 ноября в Татарстане ввели систему QR-кодов в общественном транспорте, жители республики не могли пользоваться им без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе. С 26 ноября общественным транспортом могут пользоваться и граждане с "республиканским" QR-кодом, который будет выдаваться медучреждениями привитым одним компонентом, а также тем, у кого есть медотвод от вакцинации. Это касается всех татарстанцев старше 18 лет и всех видов транспорта, кроме такси и межрегиональных маршрутов.

В Татарстане на 6 декабря было зарегистрировано 227 новых случаев коронавируса, все контактные. Как ранее заявил Минздрав региона, заболеваемость в республике снижается. Всего в Татарстане зарегистрировано 39 453 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 32 623 человека. Всего провакцинировано 2 089 913 человек, это почти 70% от взрослого населения, из них 1 646 923 получили вторую прививку.