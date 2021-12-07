Норвегия сократила интервал между второй и третьей дозами вакцины от коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 7 декабря. /ТАСС/. Норвегия сократила интервал между введением второй и третьей дозы вакцины против коронавируса. Такое решение опубликовало вечером в понедельник правительство страны.

"Правительство меняет интервал между второй и третьей дозами с шести до пяти месяцев для всех в возрасте от 45 лет, взрослых с серьезными основными заболеваниями и работников органов здравоохранения и социальных услуг", - говорится в сообщении.

Ранее интервал был также сокращен для возрастной группы от 65 лет. Норвегия планирует предложить всему взрослому населению страны третью дозу вакцины от коронавируса до Пасхи (в Норвегии будут праздновать 17 апреля).

В стране с 25 сентября было снято большинство внутренних ковид-ограничений. Однако уже через месяц власти приняли решение не идти на дальнейшую отмену ограничительных мер, а затем объявили о введении дополнительных мер на национальном уровне, включая частое тестирование проживающих под одной крышей с заразившимися и использование ковид-паспортов. С 27 ноября для въезда в Норвегию всем, включая самих норвежцев, нужно регистрироваться на специальном сайте и при въезде по требованию показать полиции необходимые документы, в том числе ковид-сертификат. С 3 декабря всем прибывающим нужно проходить тест после въезда.

2 декабря правительство Норвегии приняло решение ввести новые ограничения в столичном и ряде других регионов страны на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон". К настоящему моменту две дозы вакцины от коронавируса получили 70% жителей страны старше 12 лет. Однако число заражений в стране продолжает расти.