В Госдуме сообщили, что иностранные компании начали диалог по закону "о приземлении"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Иностранные IT-компании, на которые были распространены нормы так называемого закона о приземлении, начали сотрудничать с российским регулятором по вопросу его реализации. Об этом сообщил во вторник журналистам зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Крупные платформы из этого списка в декабре начали какие-то обсуждения с регулятором. Они молчали долго и в декабре вот начали, наконец, обсуждать с регулятором какие-то кейсы, как, что, какую-то механику (реализации норм - прим. ТАСС), что не может не радовать", - заявил парламентарий.

Он заверил, что российская сторона не хочет вводить санкции, предусмотренные законом. "Мы рассчитываем, что платформы примут наши условия. Мы гораздо миролюбивее, чем, например, Европейский союз", - пояснил Горелкин.

Парламентарий отметил, что для иностранных компаний "самый больной вопрос - это не открытие юрлиц [в РФ], а история со счетчиком (единый измеритель аудитории иностранных сервисов - прим. ТАСС), и вот тут начинается такая нервная реакция". "Единый измеритель, безусловно, - благо для индустрии, но риски, связанные с тем, что иностранные компании будут этот вопрос не поддерживать, остаются", - признал Горелкин, подчеркнув, что необходимо активно обсуждать этот вопрос с иностранными компаниями.

Для этого, пояснил Горелкин, необходимо в том числе, чтобы зарубежные компании были представлены в РФ людьми, уполномоченными для ведения переговоров на такие темы. "Надо двигаться step by step (шаг за шагом - прим. ТАСС), первое - это "приземление", разговор с людьми, которые будут иметь полномочия", - констатировал депутат.

Закон "О приземлении"

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.

Владельцы интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в РФ, которые будут "в полном объеме представлять интересы головных компаний", говорится в документе. Вводится также комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства, включая в качестве крайней меры возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.

В конце ноября Роскомнадзор включил в реестр исполнителей закона "о приземлении" 13 компаний: Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.