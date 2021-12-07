Аксенов: Крым полностью обеспечен водой для бытовых нужд

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Реализация плана по преодолению дефицита воды в Крыму позволила полностью обеспечить бытовые нужды населения, сообщил журналистам во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.

Президент России Владимир Путин 17 декабря 2020 года на ежегодной пресс-конференции заявил, что необходимые средства на водоснабжение Крыма будут выделены и проблема будет решена. Он рассказал о научных изысканиях на тему запасов пресной воды под Азовским морем и заверил, что государство не будет экономить на теме обеспечения водой полуострова.

"Под Азовским морем <...> предварительная информация была, что значительная часть твердых частиц, не позволяющих использовать воду в качестве питьевой. Потом было сказано, что найдены какие-то пласты с питьевой, но не хочу раньше времени говорить, давайте ждать официального заключения. Меры, которые принимаются по поручению президента, позволят нам в дальнейшем избежать засухи, здесь сомнений нет. Для бытовых нужд вода точно будет", - сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что "с точки зрения мелиорации (обеспечения водой для сельскохозяйственных нужд - прим. ТАСС), к сожалению, пока далеко мы не продвинулись". "Перспективы я пока осторожно бы обрисовывал. А в общем для бытовых нужд - погода, как видите, каждый день так или иначе какие-то осадки есть", - добавил Аксенов.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. куб. м в сутки.