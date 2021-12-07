Более 7 тыс. беременных в Москве заразились коронавирусом с начала пандемии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. беременных с коронавирусом было зарегистрировано в Москве с начала пандемии, для будущих мам в городе созданы стационары и онлайн-консультации. Об этом сообщил во вторник заведующий организационно-методическим отделом по акушерству и гинекологи Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы Игорь Власов.

"Мы, к сожалению, должны констатировать, что беременные попали в группу риска по тяжелому течению коронавируса. Прежде всего благодаря физиологическим перестройкам и восприимчивости организма беременных женщин к вирусным и бактериальным патогенам. С того момента, когда в Москве был получен первый положительный ПЦР-тест на коронавирус у беременной женщины, а прошло уже более 18 месяцев, этот регистр ковид-положительных беременных насчитывает уже более 7 тыс. пациенток", - сказал Власов на III Научно-методическом форуме организаторов здравоохранения.

По ежедневному приросту пациенток с коронавирусом наиболее сложная ситуация сложилась в июне и октябре 2021 года. В ответ на подобный вызов произошло "достаточно много организационных изменений" в службе здравоохранения. В настоящее время организованы два круглосуточных акушерских стационара для оказания помощи беременным с коронавирусом: больница № 15 и инфекционная клиническая больница № 2.

По словам специалиста, в Москве были также организованы два стационара кратковременного пребывания на базе больницы имени Филатова и больницы № 52. Также в городе работает акушерский дистанционный консультативный центр, и с 9 июля по 28 ноября туда было совершено более 41 тыс. звонков. В итоге 1 306 беременных и родильниц были направлены в стационары кратковременного пребывания, а 476 - госпитализированы в стационар. Естественные роды в 2021 году у беременных с коронавирусом составляют 60,5%.