Фотовыставки о достопримечательностях Северного Кавказа открылись на улицах Москвы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Фонд "ПосетиКавказ" открыл на улицах Москвы фотовыставки, рассказывающие о достопримечательностях семи регионов Северного Кавказа. Экспозиция будет работать до 26 декабря, сообщили во вторник в пресс-службе "Кавказ.РФ".

"В центре Москвы можно увидеть достопримечательности семи республик Северного Кавказа. С туристическими точками притяжения, памятниками природы и объектами культурного наследия региона знакомит жителей и гостей столицы фонд "ПосетиКавказ". Экспозиция под открытым небом работает на Рождественском бульваре и на улице Школьная. Работы современных фотографов Кавказа и путешественников можно увидеть до 26 декабря", - говорится в сообщении.

Выставка рассказывает об уникальных местах российского Кавказа - это высшая точка Европы Эльбрус, самые высокие в Европе Мидаграбинские водопады, самый крупный средневековый некрополь России и Кавказа - Город Мертвых в осетинском селе Даргавс, древние христианские храмы Алании, самая большая в Европе мечеть "Гордость мусульман", крупнейшие комплексы средневековых замков России - "Эгикал", "Вовнушки", "Лисри", древняя крепость Нарын-Кала в Дербенте - объект всемирного наследия ЮНЕСКО и другие.

"Наша выставка - это вдохновение для москвичей и гостей города на новые путешествия. Своеобразный путеводитель по российскому Кавказу. Чек-лист, как превратить обычный отпуск в "дорогу рекордов": увидеть за одну-две поездки столько красивейших природных и культурных достопримечательностей страны, сколько вряд ли можно встретить за один раз в другом месте", - рассказал директор фонда "ПосетиКавказ" Алексей Хлопов.

Благотворительный фонд социальных и благотворительных проектов "ПосетиКавказ" был создан в 2013 году с целью развития туризма, поддержки и продвижения культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских, благотворительных проектов на Северном Кавказе. Деятельность фонда направлена на разработку и создание перспективных туристских территорий и туристских ресурсов СКФО, продвижение туристского потенциала региона в России и за рубежом, содействие развитию туристской инфраструктуры, реализацию мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа СКФО.