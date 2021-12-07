В Приморье начали применять искусственный интеллект в детской фтизиатрии

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Детский краевой физиопульмонологический центр в Приморье стал площадкой пилотного проекта по использованию искусственного интеллекта в рентгенологии. Медики используют технологии для проверки снимков легких, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Приморье начало реализацию пилотного проекта по использованию искусственного интеллекта в рентгенологии. Он охватывает детскую фтизиатрию края и будет транслироваться на все регионы Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Главный внештатный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев отметил, что в период пандемии коронавируса патология легких, не связанная с этой инфекцией, чаще остается незамеченной. "Мы провели анализ и выяснили, что по регионам появились запущенные формы туберкулеза, выросла посмертная диагностика заболевания. Здесь на помощь придет повсеместное внедрение искусственного интеллекта как своевременного скрининга. Через программу можно проверять все результаты цифровых исследований, исключив человеческий фактор", - отметил Фадеев.

Заведующая отделением лучевой диагностики и телемедицинских консультаций детского физиопульмонологического центра Татьяна Журавлева разъяснила, что по пилотному проекту рентгенологи работают с данными диагностических исследований, поступающих из трех районов Приморского края, которые обрабатывала программа. Специалисты отбирают исследования, патологии в которых техника пропустила, и совершенствуют программу, чтобы она распознавала эти изменения.

Внедрение современных технологий в работу медучреждений соответствует задачам нацпроекта "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Проект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.