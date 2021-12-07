Сценарист "Хода королевы" подтвердил в суде искажение фактов о Ноне Гаприндашвили

ТБИЛИСИ, 7 декабря. /ТАСС/. Автор сценария и продюсер мини-сериала "Ход королевы" (The Queen’s Gambit, 2020) Скотт Фрэнк на суде подтвердил, что факты о грузинской шахматистке Ноне Гаприндашвили в сериале были преднамеренно изменены. Об этом во вторник сообщила на пресс-конференции адвокат Гаприндашвили Майя Мцариашвили, которая защищает интересы шахматистки на судебном процессе в США против компании Netflix.

"Мы опросили продюсера и сценариста этого сериала ["Ход королевы"] Скотта Фрэнка, который был привлечен Netflix для укрепления своих позиций [в суде]. Он был вынужден подтвердить определенные обстоятельства. Он знал, что Нона Гаприндашвили была реальным человеком, он также знал, что большую часть ее профессиональной карьеры составляла игра с мужчинами, однако это обстоятельство преднамеренно было изменено", - сказала Мцариашвили.

Как отметила юрист, создатели сериала также знали, что Гаприндашвили в то время была советской шахматисткой, однако в сериале ее упомянули как "русскую", потому что американцы часто называли граждан СССР просто "русскими".

По словам Мцариашвили, Netflix попросила суд прекратить тяжбу, однако их просьба не была удовлетворена и очередное устное судебное слушание назначено на 24 января 2022 года.

Гаприндашвили заявила о подаче иска против Netflix в калифорнийский суд в сентябре из-за одного эпизода в "Ходе королевы". Как утверждают юристы, в одном из эпизодов, относящемся к 1968 году, комментатор говорит, что есть шахматистка Нона Гаприндашвили, которая никогда не играла с мужчинами-шахматистами, что является неверным фактом. Истцы утверждают, что к 1968 году Гаприндашвили сыграла с более чем 50 шахматистами мира, в том числе с Драголюбом Велимировичем, Светозаром Глигоричем, Борисом Спасским и Михаилом Талем. Гаприндашвили также считает, что компания оскорбила ее еще больше, назвав русской шахматисткой. В качестве возмещения ущерба она требует от Netflix $5 млн, а также опровержения реплики из сериала, что она никогда не играла с мужчинами-шахматистами.

Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в грузинском городе Зугдиди. В первый раз завоевала звание чемпионки мира в 1962 году, затем еще четыре раза становилась лучшей шахматисткой мира - в 1965, 1969, 1972 и 1975 годах. Является одиннадцатикратной победительницей Всемирных шахматных Олимпиад, пятикратной чемпионкой СССР. В 1982 году получила "Шахматный Оскар".