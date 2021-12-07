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Пандемия COVID-19

На Мальдивах зафиксировали первый случай заражения штаммом "омикрон"

По данным агентства "Синьхуа", инфицирование подтвердили у туриста, прибывшего из ЮАР 27 ноября

ТАСС, 7 декабря. Медики на Мальдивах выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в стране. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа".

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По его данным, инфицирование подтверждено у туриста, прибывшего в островное государство из ЮАР 27 ноября.

В связи с риском распространения нового штамма правительство Мальдив запретило иностранцам въезд в страну из Зимбабве, Намибии, Маврикия, Мозамбика, Лесото, Ботсваны, Эсватини и ЮАР. Граждане Мальдив, возвращающиеся из этих стран, должны сдать ПЦР-тест и пройти двухнедельный карантин по прибытии.

С начала пандемии коронавирусной инфекции на Мальдивах с населением 540 тыс. человек выявили 92 тыс. случаев заражения, порядка 1,8 тыс. человек по-прежнему болеют. В стране зарегистрировано 255 случаев смерти, связанных с коронавирусом. Более 364 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

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МальдивыПандемия COVID-19
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