Число детей с COVID-19 выросло в Москве почти в четыре раза по сравнению с первой волной

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Специалисты в Москве регистрируют почти в четыре раза больше детей с коронавирусом, чем в первую волну. С начала пандемии заболели свыше 200 тыс. детей, сообщил во вторник главный внештатный детский специалист-нефролог, главный врач детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой Исмаил Османов.

"Мы сейчас регистрируем количество детей в три-четыре раза больше, чем в первую волну. И больше в два раза, чем в предпоследнюю волну. <…> За весь период пандемии заболели более 200 тыс. детей, из которых более 9 тыс. были госпитализированы в стационары. У большинства детей коронавирус протекает бессимптомно или малосимптомно, это касается 90% пациентов", - сказал Османов в ходе III Научно-методического форума организаторов здравоохранения.

По его словам, также специалисты отмечают более стремительное течение коронавируса - средний период прогрессирования инфекции составляет два-три дня. Инфекция "серьезно омолодилась" - в структуре больных дети грудного возраста составляют примерно 10%, 11-12% - дети до 3 лет.

Османов отметил, что также врачи видят рост числа среднетяжелых и тяжелых случаев заболевания среди детей, а также увеличение числа госпитализируемых в стационар - 20-30 детей в сутки. Такая эпидемиологическая ситуация определяет необходимость и актуальность изменения и совершенствования подходов к лечению.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 968 947 случаев заражения, из них 2 573 за последние сутки. Выздоровели 1 795 940 человек, умерли 34 853. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошел 5 822 241 человек, коллективный иммунитет составляет 72,1%.