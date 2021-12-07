План по вакцинации от гриппа выполнили уже почти на 80% в Липецкой области

ТАСС, 7 декабря. Медики в Липецкой области привили от гриппа 538 тыс. жителей региона, что составляет 78,6% от плана по вакцинации от этого вируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"Вакцинировано [от гриппа] более 538 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. беременных, более 170 тыс. детей. За счет средств областного бюджета, работодателей и личные средства граждан привито более 32 тыс. жителей. Случаев поствакцинальных осложнений не зарегистрировано", - говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Всего же в регионе планируется привить от гриппа не менее 60% населения или 684 тыс. человек.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за прошлую неделю в регионе зарегистрировано 8 190 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), что на 20% больше уровня предыдущей недели. Также выявлен один случай гриппа. Из общего числа заболевших 65% составляют дети до 14 лет.