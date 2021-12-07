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Пандемия COVID-19

Володин: депутаты Госдумы могут не предъявлять QR-коды для работы в здании палаты

Как заявил спикер нижней палаты парламента, коллективный иммунитет депутатов достигает 94%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Депутаты и сотрудники аппарата Госдумы могут не предъявлять QR-коды для работы в здании палаты, так как коллективный иммунитет депутатов сегодня достигает 94%, а сотрудников аппарата - 99%. Об этом во вторник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас один депутат болеет ковидом… Сегодня уровень коллективного иммунитета депутатов Государственной думы составляет 94%", - подчеркнул Володин. Лидером по уровню вакцинации и наличия антител выступает фракция ЛДПР, на втором месте - "Единая Россия", затем идут фракции "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ, замыкает список фракция "Новые люди".

"Что касается коллективного иммунитета работников аппарата - 99%. <…> Именно поэтому сейчас, прорабатывая вопрос QR-кодов и, соответственно, необходимости проводить определенные мероприятия, связанные с посещением Государственной думы, мы, что касается депутатов Госдумы и работников аппарата, учитывая результаты, выводим их за рамки этого требования. Потому что у нас либо переболели и есть антитела, либо привились", - отметил Володин.

Он также напомнил, что в здании Госдумы ежедневно находится как минимум 3 тыс. человек.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия COVID-19
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