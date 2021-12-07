Промышленный концентратор кислорода установят в госпитале особо опасных инфекций в КБР

НАЛЬЧИК, 7 декабря. /ТАСС/. Промышленный концентратор кислорода производительностью более 1 тыс. л в минуту установят до конца года в одном из госпиталей особо опасных инфекций в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили во вторник в региональном Министерстве здравоохранения.

"Промышленный концентратор кислорода в Кабардино-Балкарии заработает до конца этого года в госпитале на базе ГКБ №1 города Нальчика. Его производительность более 1 тыс. л в минуту. В настоящее время на территории медицинской организации готовится площадка под установку оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще три таких же концентратора будут приобретены для госпиталей, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. "В ближайшее время их получат Нальчикская клиническая больница №2, межрайонная многопрофильная больница в Нарткале и центральная районная больница в Прохладном", - уточнили в ведомстве.

На эти цели по распоряжению правительства РФ региону выделили более 129 млн рублей из федерального центра. Приобретаемые концентраторы позволят снизить зависимость Республики от поставок кислорода из других регионов страны, подчеркнули в министерстве. Ранее сообщалось, что половина госпитализированных людей с коронавирусом в КБР нуждается в кислородной терапии, а обеспечение больных кислородом называлось в числе главных проблем в оказании помощи инфицированным.

С начала пандемии в Кабардино-Балкарии выявлено 39 668 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 36 123, умерли 1 263. Коллективный иммунитет составляет 59,3%.