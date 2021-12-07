Более миллиона детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Кампания по вакцинации населения от гриппа продолжается в Московской области, прививку сделали более 1 млн детей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Грипп - опасное заболевание, осложнения которого могут привести к печальным последствиям. Единственный способ защиты для взрослых и детей - это вакцинация. Прививку от гриппа сделали уже более 1 млн детей, это свыше 95% от запланированного числа", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В материале поясняется, что вакцинация детей от гриппа проводится в детских садах, школах и поликлиниках. Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через портал госуслуг или инфомат.