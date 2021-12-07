Конгресс, посвященный среднему профобразованию, пройдет 12-14 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Международный конгресс-выставка "Молодые профессионалы", посвященный среднему профобразованию, пройдет с 12 по 14 декабря в Москве, сообщила во вторник пресс-служба Минпросвещения.

"С 12 по 14 декабря свыше 500 экспертов в сфере среднего профессионального образования подведут итоги самых перспективных проектов системы профессиональной подготовки кадров в рамках 15-го международного конгресса "Молодые профессионалы". Организаторы мероприятия - Министерство просвещения Российской Федерации и Институт развития профессионального образования", - говорится в сообщении.

В программе конгресс-выставки запланировано свыше 30 секций, панельных столов и дискуссий с участием руководителей федеральных и региональных органов управления системой образования, российских и зарубежных экспертов в области развития системы среднего профобразования.

"Сегодня в стране широкий набор программ и проектов, которые дают много нового ребятам, и рост популярности среднего профессионального образования (СПО) продиктован в том числе открытостью и доступностью новых возможностей. В дальнейших решениях по развитию системы СПО нам важно услышать мнение профессионального сообщества, важно включить в эти процессы самих преподавателей и мастеров производственного обучения, и конгресс предоставит такую возможность на всероссийском уровне", - приводятся в сообщении слова министра просвещения Сергея Кравцова.