Депутаты Самарской губернской думы поддержали законопроект о QR-кодах

САМАРА, 7 декабря. /ТАСС/. Депутаты Самарской губернской думы во вторник на очередном заседании парламента поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов о прививке от коронавируса в общественных местах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного парламента.

"30 [голосов] - за, 11 - против, воздержавшихся нет", - ответила собеседница агентства на вопрос об итогах голосования.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. По законопроекту, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

При этом решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать областные власти. Документы не потребуются для посещения аптек, организаций, обеспечивающих жителей продуктами питания и товарами первой необходимости.