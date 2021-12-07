В WhatsApp появились новые возможности по контролю за перепиской

ТАСС, 7 декабря. В мессенджере WhatsApp для всех новых чатов появилась настройка, которая автоматически удалит сообщения спустя заданное время. Об этом в понедельник сообщили разработчики на официальном сайте приложения.

"Пользователям WhatsApp теперь доступна опция исчезающих сообщений в качестве настройки по умолчанию для всех новых чатов. При ее включении все диалоги, которые начнете вы или другой человек, исчезнут через заданное время. Новая возможность опциональна и не затронет уже существующие чаты", - сказано в официальном блоге. Эта же функция также будет доступна создателю группового чата.

Кроме того, для автоматически исчезающих сообщений были добавлены новые сроки: 24 часа и 90 дней. Ранее существовала опция, самостоятельно удалявшая сообщения через семь дней.

При начале общения с включенной настройкой автоматического удаления сообщений собеседник получит соответствующее оповещение. Чтобы протестировать функцию, нужно перейти в настройки конфиденциальности и выбрать пункт "таймер сообщений". "Как долго будет существовать сообщение, должны решать только вы", - пишут разработчики. По их мнению, это должно упрочить приватность пользователей мессенджера.

Ранее в WhatsApp появилась возможность отправить фотографии, автоматически исчезающие после однократного просмотра собеседником.