Дина Рубина планирует приехать в Россию весной 2022 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Писательница Дина Рубина, которая на данный момент живет в Израиле, планирует отправиться в тур по России весной следующего года. Об этом она сообщила на пресс-конференции в ТАСС, посвященной выходу ее нового романа "Маньяк Гуревич".

"Я очень соскучилась по российским моим читателям, потому что это совершенно особенная публика - взыскательные и в то же время очень чувствующие, очень понимающие, тонко различающие какие-то градации. <…> Я очень надеюсь, что я приеду весной, повыступаю, поезжу, Подмосковье очень люблю", - сказала она.

Рубина также намекнула читателям на то, над какими произведениями она работает в данный момент. По словам писательницы, в ближайшем будущем она планирует написать несколько больших рассказов, но также не откладывает идею написания сборника повестей.

"У меня накопилось очень много историй разных людей. И я сижу сейчас, как пасьянс раскладываю, перекладываю, и думаю, с чего начать работу. Опять же, есть очень крупных два рассказа, которые мне надо написать. Рассказ об отце и о матери, поскольку у нас тоже очень непростая была семья. <…> В общем у меня очень много разного. Я напишу какое-то количество рассказов, потом уже буду раскладывать пасьянс на сборник. Вот сейчас мне захотелось заняться малой формой. Но опять же не могу сказать - у меня есть несколько историй, которые вполне тянут на повести. Вполне возможно, что это будет сборник повестей", - добавила она.

Рубина - автор романов, повестей, рассказов, эссе. Лауреат премии "Большая книга" (2007), многочисленных российских и израильских литературных премий. Ее книги переведены на множество языков, включая английский, немецкий, итальянский, французский, вьетнамский, польский, болгарский, эстонский, датский. По мотивам произведений Рубиной сняты фильмы "Любка" (2009), "Двойная фамилия" (2006), "На Верхней Масловке" (2006) и другие.