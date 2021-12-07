В России разработали сервис навигации по мерам поддержки для волонтеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Единый сервис, который содержит информацию о всех видах помощи волонтерам и некоммерческим организациям, разработали в России. Это поможет добровольцам ориентироваться в существующих мерах поддержки, сообщил во вторник на заседании Совета по патриотическому воспитанию при полпреде президента в Уральском федеральном округе (УрФО) председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

"Мы запустили сервис "Добро.Навигатор", презентовали его. <…> Это фактически единое окно мер поддержки волонтеров и НКО. Мы знаем, что у нас поддержка есть, ее много, очень много грантовых конкурсов региональных, федеральных. К сожалению, очень часто, что волонтеры, что общественники просто не обладают этой информацией. Для того чтобы это увидеть, узнать, мониторят постоянно десятки сайтов ведомств, конкурсов, коммерческих компаний", - сказал он.

Метелев призвал регионы УрФО внести свои меры поддержки в систему. По его словам, до 2024 года в городах России планируется открыть центры развития волонтерства и благотворительности.

Полпред президента в округе Владимир Якушев добавил, что в УрФО насчитывает более 3 тыс. патриотических и военно-патриотических объединений, в которых состоит 260 тыс. человек, действует 195 поисковых формирований, в рядах Юнармии состоит 50 тыс. детей.