Правозащитники обжаловали в ЕСПЧ закрытие русской школы в Эстонии

ТАЛЛИН, 7 декабря. /ТАСС/. Правозащитники подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с закрытием в эстонском городе Кейла русской школы. Об этом во вторник сообщила член совета НКО "Русская школа Эстонии" Оксана Пост, которая выступила в качестве заявителя.

"У наших детей была школа в шаговой доступности, - приводятся ее слова в сообщении, которое распространило НКО "Русская школа Эстонии". - Школа с более чем 50-летней историей, в которой учились русские дети со всей округи. Теперь нашим детям не оставили выбора - либо насильственная ассимиляция в эстонской школе, либо двухчасовая ежедневная дорога до ближайшей школы и обратно".

Как пояснил председатель правления "Русской школы Эстонии" Мстислав Русаков, возможность для подачи жалобы в ЕСПЧ открылась после прохождения всех судебных инстанций внутри Эстонии. Государственный суд Эстонии 21 июня отклонил жалобу на закрытие единственной русской школы в городе Кейла. Русаков тогда отметил, что Госсуд является последней инстанцией в Эстонии, так что "судебный процесс внутри страны завершен".

26 ноября 2019 года городское собрание Кейлы подавляющим большинством голосов поддержало решение о слиянии эстонской Кейлаской школы и Кейлаской основной школы. Таким образом, с 1 сентября 2020 года набора в первый класс для обучения на русском языке в городе не было. Правозащитная НКО "Русская школа Эстонии" в этой связи выразила протест против закрытия единственной русской школы в городе Кейла. Против этого решения выступил также попечительский совет Кейлаской основной школы, а также многие родители, организовав пикет.