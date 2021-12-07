В Госдуме открылась выставка, посвященная 80-летию битвы за Москву

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин осмотрел выставку "80 лет битве за Москву", открывшуюся во вторник в нижней палате парламента. На выставке представлены тематические картины, а также редкие архивные фотографии.

"Мы говорим об этом сражении как о самом страшном, самом важном, потому что без него не было бы Победы", - сказал Володин на открытии выставки. Он напомнил, что 80 лет назад именно под Москвой решалась судьба нашей страны.

"Нам очень важно, чтобы память о тех, кто погиб, жила. Мы сегодня с вами видим, как пытаются очернить их имя, потому что не нравится, что наша страна становится сильнее, развивается. Но мы становимся сильнее, потому что опираемся на победы и помним тех, кто остался лежать под Москвой", - сказал Володин.

Важно делать все, чтобы память о погибших в Великой Отечественной войне жила, подчеркнул он. "За Москву бились ополченцы, и их имя вписано в историю побед, рядовые граждане, которые были не знакомы с военным делом, но взяли в руки оружие и пошли защищать Москву, сердце нашей Родины. Мы знаем о подвигах героев: Панфилова, Талалихина, Клочкова", - отметил он. "Страна чтит своих героев, а значит, всегда есть те, кто защитит Россию сегодня", - отметил он.

Главная победа

Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, открывая выставку, отметил, что именно события 1941 года под Москвой развеяли миф о непобедимости вермахта. Он сказал, что выставка в Госдуме была подготовлена при помощи министерства обороны РФ по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев в свою очередь заявил, что битва за столицу "изучается и будет изучаться, пока есть история". "Еще живы ветераны московской битвы. Около 750 человек проживают в Москве, еще 300 в регионах и 77 за границей. Крепкого им здоровья", - сказал парламентарий. Он также призвал депутатов активно участвовать в оказании ветеранам адресной социальной помощи.

Кроме того, Васильев заявил о важности защиты исторической правды о подвиге солдат, остановивших нацизм, от попыток ее исказить, как это сейчас происходит в Прибалтике, Польше и на Украине.

"Это была самая главная битва. Сталинградская, Курская, Берлинская - но начало было положено под Москвой", - сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Эта память священна, героев, которые ценой своей жизни остановили немцев на подступах в Москве, мы никогда не забудем", - подчеркнул в свою очередь руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Это должно быть обязательно в образовании наших детей, в воспитании молодежи", - отметила в ходе выставки заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сардана Авксентьева ("Новые люди"). "Для нас победа под Москвой, для русских людей, для тех, кто жил и воспитывался в Советском Союзе, это победа главная. Мы знаем, что, по большому счету, она недооценена", - заявил в свою очередь председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам (КПРФ) Владимир Кашин.