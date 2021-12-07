Первая выездная вакцинация для бездомных состоялась в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Первая выездная вакцинация социально незащищенных граждан прошла в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона во вторник.

"Сейчас правительство Свердловской области поддержало наш проект по кормлению бездомных, в том числе благотворительные столовые. Но вот привиться наши подопечные по ряду причин не могли. Нет нормативно-правовой базы. Я вышел на уполномоченного по правам человека Татьяну Мерзлякову, она обратилась к губернатору и тот дал добро. В Екатеринбурге их вакцинируют на базе стационаров, а такой выезд к людям - первый в области", - цитирует пресс-служба директора социально-ориентированной ассоциации "Бюро помощи гражданам" Юрия Потапенко.

Как уточнили в пресс-службе, выездная вакцинация организована Каменской ЦГБ совместно с "Бюро помощи гражданам". Медики выехали в точки организации питания для социально незащищенных людей. Среди пришедших были желающие сделать прививки против гриппа и против ковида. Некоторые прививались одновременно двумя вакцинами.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 7 декабря, в регионе за сутки зарегистрировано 674 случая заражения коронавирусом. Накануне впервые с 29 октября был зарегистрирован показатель заболеваемости менее 700 пациентов. Общее количество заболевших за всю пандемию - 184 103, выписаны 160 167 человек, умер 8 661 пациент.