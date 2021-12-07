Финский канцлер юстиции получил две жалобы из-за похода премьера страны в бар

ХЕЛЬСИНКИ, 7 декабря. /ТАСС/. Две жалобы поступили финскому канцлеру юстиции - контролеру за действиями правительства - в связи со скандалом вокруг премьер-министра Санны Марин, которая с вечера субботы до утра воскресенья проводила время в барах Хельсинки, хотя до этого находилась в одном помещении с заразившимся коронавирусом. Об этом сообщила во вторник телекомпания Yle .

Одна из жалоб касается того, что у премьера не было с собой служебного телефона, по которому ее пытались проинформировать о контакте с инфицированным и необходимости самоизолироваться. Предметом второй жалобы является "неудавшееся информирование Марин со стороны правительственной канцелярии".

В понедельник Марин оказалась в центре скандала, когда выяснилось, что она отправилась в столичные бары после того, как контактировала с заразившимся ковидом главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто. О его заражении стало известно в субботу, а в пятницу он вместе с Марин присутствовал на заседании правительства. После этого канцелярия правительства дала всем общавшимся с министром инструкции, согласно которым им следует избегать контактов и сдать тест на коронавирус перед возвращением на работу.

По сведениям финских СМИ, Марин дважды пытались проинформировать об этом в субботу вечером, однако сообщения отправлялись на служебный телефон, которого у нее в тот момент с собой не было. При этом, согласно правилам, она всегда должна иметь его при себе. Премьер-министр прочла сообщения только в воскресенье и сразу приняла меры - ушла на самоизоляцию и сдала два теста на коронавирус, давшие отрицательный результат.

Премьер ранее уже получила две дозы вакцины от коронавируса.

Между тем, согласно инструкциям финского Национального института здравоохранения и социального развития, дважды привитых обычно не направляют на карантин, но такое решение все же может быть принято врачом. Кроме того, в некоторых регионах Финляндии из-за штамма "омикрон" даже дважды привитым предписан карантин. Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили более 80% жителей старше 12 лет, однако рост числа случаев инфицирования продолжается. Власти приняли решение ужесточить целый ряд ограничений, которые ранее были ослаблены.