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В Благовещенске специалисты отловили обнаруженную в городском парке косулю

В операции, которая длилась час, участвовали пять человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Специалисты управления по охране животного мира Амурской области отловили и выпустили на свободу косулю, обнаруженную в Первомайском парке Благовещенска, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Специалисты управления по охране животного мира отловили и выпустили на свободу косулю, обнаруженную в Первомайском парке Благовещенска. Как оказалось, это был довольно упитанный молодой самец из прошлогоднего помета. Спасательная операция животного заняла примерно час, в ней участвовали пять человек", - говорится в сообщении.

Косулю в городском парке обнаружили прохожие. Об этом они сообщили охраннику парка, тот - специалистам.

"Ветеринарного осмотра животному не потребовалось. Поэтому молодого самца выпустили на волю в Благовещенском районе, где ранее были замечены следы косуль. У найденыша есть все шансы присоединиться к стаду и продолжить свое существование", - отметили в пресс-службе управления.

Предположительно, животное пришло в Благовещенск со стороны приграничного села Каникурган или Китая, добравшись с противоположного берега вплавь, а в Первомайский парк косулю могли загнать собаки. Подобных инцидентов в ведомстве не припоминают.

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