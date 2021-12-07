{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фадеев обратился к Собянину по поводу указателей на узбекском и таджикском языках в Москве

Глава СПЧ получил жалобы от жителей относительно того, что указатели на станции метро "Прокшино" содержат надписи на узбекском и таджикском языках

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой решить проблему наличия указателей на узбекском и таджикском языках в столице. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале СПЧ.

Отмечается, что глава СПЧ получил жалобы от жителей относительно того, что указатели на станции метро "Прокшино" содержат надписи на узбекском и таджикском языках.

"Неясно, как появление данных указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком", - отмечает Фадеев в письме Собянину.

Ранее глава СПЧ после посещения многофункционального миграционного центра в Сахарово выразил мнение, что, учитывая требование для трудовых мигрантов владеть русским языком, все указатели и надписи также должны быть на русском. "Значит, предполагается, что они не знают русский язык, когда перемещаются в миграционный центр. Это неправильно. Это же профанация получается", - заявил Фадеев.

Теги
РоссияФадеев, Валерий Александрович
Пандемия COVID-19
Срок действия результатов ПЦР-тестов на ковид сократили с 72 до 48 часов
Также Роспотребнадзор установил, что лица, имевшие контакты с больными ковидом, должны сдавать ПЦР-тест только при наличии симптомов
Читать полностью