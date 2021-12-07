Фадеев обратился к Собянину по поводу указателей на узбекском и таджикском языках в Москве

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой решить проблему наличия указателей на узбекском и таджикском языках в столице. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале СПЧ.

Отмечается, что глава СПЧ получил жалобы от жителей относительно того, что указатели на станции метро "Прокшино" содержат надписи на узбекском и таджикском языках.

"Неясно, как появление данных указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком", - отмечает Фадеев в письме Собянину.

Ранее глава СПЧ после посещения многофункционального миграционного центра в Сахарово выразил мнение, что, учитывая требование для трудовых мигрантов владеть русским языком, все указатели и надписи также должны быть на русском. "Значит, предполагается, что они не знают русский язык, когда перемещаются в миграционный центр. Это неправильно. Это же профанация получается", - заявил Фадеев.