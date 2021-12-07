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В Ростуризме считают, что санаторный хаб нужен для развития туризма в регионах СКФО

Благодаря популярности санаториев Пятигорска и Кисловодска хаб сможет привлекать гостей в другие регионы округа, считает начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Демьян Смилевец

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Создание туристического хаба необходимо на Северном Кавказе, чтобы за счет популярности санаториев Пятигорска и Кисловодска привлекать гостей также и в другие регионы округа. Такое мнение высказал начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Демьян Смилевец.

"В санаторный комплекс Кисловодска, Кавказских Минеральных Вод, Пятигорска можно приезжать отдохнуть, полечиться и заодно посмотреть Северную Осетию, Ингушетию и так далее, то есть [необходимо] сделать такой санаторный хаб, который позволит посмотреть и прилегающие республики Кавказа", - сказал он на форуме в рамках "Российской недели здравоохранения - 2021".

По его словам, вопрос создания такого хаба сейчас обсуждается. "У нас в пятницу проходило совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе, и коллеги искали пути. Например, Ингушетию можно посмотреть за один день, и специально туда не поедешь - сделать, может быть, как хаб", - пояснил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что Северо-Кавказский федеральный округ имеет серьезный, но пока не реализованный потенциал, в регионе есть возможности развивать туризм, сельское хозяйство и промышленность.

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