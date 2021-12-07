Песков считает, что разные мнения регионов по законопроектам о QR-кодах - рабочий процесс

"Нет, это достаточно сложная тема, очень много нюансов. В регионах, на месте, конечно, людям виднее, какие ограничительные меры в условиях ковида более эффективны, какие менее эффективны", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, говорит ли о "скрытом протесте" некоторых региональных парламентов тот факт, что они уклонились от обсуждения законопроектов о QR-кодах.

"Это рабочий процесс", - отметил Песков, комментируя результаты исследования фонда "Петербургская политика", показавшие, что в 11 регионах законодательные органы власти уклонились от обсуждения проектов документов.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане без QR-кода для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.