Высота сугробов в Москве достигла 21 см

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Самые высокие сугробы зафиксированы во вторник в столичном районе Тушино - 21 см. После 15:00 осадки трансформируются в мокрый снег, что приведет к гололедице в среду, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве сейчас самые высокие сугробы в Тушино - 21 см, еще вчера было 16 см. По Москве выпало от 3 до 8 мм осадков, но снег пушистый и легкий, потому эти значения умножаются на десять, если мы говорим о приросте снежного покрова", - сообщил он.

По словам Вильфанда, после 15:00 температура воздуха в Москве повысится до 0 градусов, осадки перейдут в стадию мокрого снега.

Метеоролог также сообщил, что мокрый снег приведет к гололедице в Москве 8 декабря. "Этот мокрый снег будет подтаивать, и к утру будет гололедица, местами сильная", - отметил он.

Ранее во вторник ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил ТАСС, что 7 декабря в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков.