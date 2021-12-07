{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Высота сугробов в Москве достигла 21 см

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, мокрый снег приведет к гололедице в столице 8 декабря
Фото {{sliderIndex+1}} из 7
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 7

Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Самые высокие сугробы зафиксированы во вторник в столичном районе Тушино - 21 см. После 15:00 осадки трансформируются в мокрый снег, что приведет к гололедице в среду, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве сейчас самые высокие сугробы в Тушино - 21 см, еще вчера было 16 см. По Москве выпало от 3 до 8 мм осадков, но снег пушистый и легкий, потому эти значения умножаются на десять, если мы говорим о приросте снежного покрова", - сообщил он.

По словам Вильфанда, после 15:00 температура воздуха в Москве повысится до 0 градусов, осадки перейдут в стадию мокрого снега.

Метеоролог также сообщил, что мокрый снег приведет к гололедице в Москве 8 декабря. "Этот мокрый снег будет подтаивать, и к утру будет гололедица, местами сильная", - отметил он.

Ранее во вторник ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил ТАСС, что 7 декабря в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

Теги
Россия
Более 50 новых пляжей откроют в Белгородской области в 2022 году
В следующем году планируют расчистить от растительности более 100 кв. км площади водных объектов
Читать полностью