Прививайся или заплати. Европа взяла курс на обязательную вакцинацию

Все больше европейских стран принимают законы, которые фактически обязывают граждан проходить обязательную вакцинацию. Те, кто отказывается от прививки, вынуждены платить штрафы или оставаться на обочине общественной жизни. Разбираемся, почему Евросоюз, будучи одним из образцов западной демократии, все охотнее склоняется к таким, на первый взгляд, жестким принудительным мерам. Четыре месяца тюрьмы или штраф €3,6 тыс. — такой выбор может встать перед теми жителями Австрии, которые до февраля 2022 года так и не сделают прививку от COVID-19. Крупный штраф — €7,2 тыс. — может грозить тем, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости вакцинироваться.

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В ноябре Австрия стала первой европейской страной, которая объявила, что собирается потребовать от своих граждан обязательной вакцинации. Это произошло на фоне четвертой волны пандемии. Сначала в Австрии объявили карантин для всех непривитых, а уже через несколько дней решили, что непривитых не должно быть совсем. Исключение — люди с медотводом, беременные и подростки до 12 лет. Австрийские власти взяли за образец успехи Италии и Франции, которые фактически ввели обязательную вакцинацию, не вводя таковой. Формально эти страны все еще считают прививку личным делом каждого, но вот только без нее нельзя посещать общественные места, путешествовать и даже работать. Несмотря на то, что австрийский законопроект еще должны одобрить обе палаты парламента, он сразу привел к массовым протестам по всей стране. По оценкам полиции, на одну только акцию в Вене вышло порядка 40 тыс. человек, скандирующих слова "свобода" и "сопротивление". В основном шествия проходили мирно, но отдельных столкновений с полицией избежать не удалось.

Large protests today in Vienna, Austria against restrictions



♥️ pic.twitter.com/OlcXS0fpXt — ❤︎ ❤︎ ❤︎ (@BubbleCovfefe) December 4, 2021

Каким бы непопулярным и неевропейским ни казалось решение австрийских властей, всего через несколько дней похожий указ появился в Греции, где от всех граждан старше 60 лет потребовали вакцинироваться до середины января. В противном случае им грозит ежемесячный штраф в размере €100. Поправку уже поддержал парламент страны, а премьер-министр Кириакос Мицотакис подчеркнул, что указ "далек от штрафов в размере €7 тыс. в Австрии или до €1 тыс. за нарушение законодательства по COVID-19 в Италии". "Это не наказание, — отметил Мицотакис. — Я бы сказал, что это цена за здоровье". Другие европейские страны также задумываются о похожих мерах. К примеру, новый канцлер Германии Олаф Шольц недавно заявил, что хочет, чтобы вакцинация стала обязательной к февралю. Похожие решения рассматривают и в других государствах ЕС. Особые меры в особые времена На начало декабря в Европе фиксировали самые высокие темпы распространения коронавируса. Отдельные поводы для беспокойства вызывает и обнаруживаемый в разных странах омикрон-штамм, который может оказаться более заразным, чем доминирующий вариант "дельта".

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Несмотря на то, что ЕС полностью обеспечен вакцинами, желание граждан делать прививки стало медленно сходить на нет. Согласно официальным данным, треть населения всех стран Евросоюза (около 150 млн человек) остается невакцинированной, что заставляет европейских лидеров принимать непопулярные решения. "У нас достаточно вакцин. Наука дала нам шанс, билет на выход из этого порочного круга вирусных волн и изоляций. Но недостаточно людей используют эту возможность и берут этот билет, и поэтому мы все еще в неопределенности", — сообщил CNN канцлер Австрии Александер Шалленберг незадолго до того, как объявил о своей отставке. О возможности расширить принудительные меры говорят и в Брюсселе. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже призвала все страны сообщества "подумать об обязательной вакцинации" или хотя бы начать соответствующую дискуссию. "У нас есть вакцины, жизненно важные вакцины, но они не всегда используются должным образом", — приводит The Guardian слова Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала Европейский союз найти "общий подход" для обязательной вакцинации. Косметическая свобода Стремление европейских политиков как можно скорее завершить вакцинацию можно объяснить двумя главными целями — защитить от перегрева системы здравоохранения и не допустить еще большего замедления и без того сильно просевшей экономики. К тому же чем медленнее идет прививочная кампания, тем больше шансов, что в мире опять появится новый штамм, который может быть устойчив к вакцинам. При этом сложным моментом для Европы остается этическая сторона вопроса — как сохранить экономику, не нарушая права человека. Ведь свобода выбора — основополагающая европейская ценность, о которой постоянно напоминают политики ЕС. На примере Франции и некоторых других стран можно сделать вывод, что личные свободы будут сохранены разве что условно. То есть без прямого принуждения, но и без альтернативных вариантов. Так, например, в Италии паспорт вакцинированного требуют от всех занятых жителей страны — как от госслужащих, так и от работников частного сектора. Европейцы могут регулярно выходить на протесты, устраивать шествия и стычки с полицией, но в конце концов вынуждены следовать правилам. То есть отношение к вопросу может быть каким угодно, о чем можно заявить, прокричать, проскандировать. Однако в конце концов вакцинироваться все равно придется. И скорее всего, в этом направлении будет двигаться все больше стран не только Европы, но и мира. Через несколько дней после обнаружения в ЮАР омикрон-штамма президент страны Сирил Рамапоса допустил возможность введения обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. Власти Кении уже объявили, что не будут предоставлять госуслуги невакцинированным жителям. С конца декабря кенийцев без прививки перестанут пускать в бары, рестораны и общественный транспорт. Что касается демократии и личных свобод, то пандемия создала множество прецедентов, которые требуют нового осмысления того, насколько те или иные вопросы можно оставить на усмотрение большинства и где проходят границы между личным и общественным благом. Полезная мера, но не панацея Будь это молодые люди, которые хотят посещать ночные заведения и вечеринки, либо госслужащие, от которых вакцинации потребовал работодатель, — жесткие меры всегда повышают процент привитых граждан.

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