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Пандемия COVID-19

Новый канцлер Австрии пообещал завершить локдаун с 13 декабря, но не для непривитых

Карл Нехаммер сообщил, что выход из локдауна также должен охватить сферу общественного питания, но необходимо продумать правила безопасности от заражения коронавирусом
Канцлер Австрии Карл Нехаммер EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Канцлер Австрии Карл Нехаммер
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Австрия готовится к выходу из всеобщего локдауна с 13 декабря, но ограничения продолжатся для непривитых, а также предстоит определить правила безопасности для сферы общественного питания и гостиничного бизнеса. Об этом заявил во вторник новый австрийский канцлер Карл Нехаммер.

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"Главы федеральных земель договорились, что локдаун завершится. Решающим будет вопрос "Как?". Я об этом уже говорил. И еще, локдаун для непривитых продолжится", - сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене.

По его словам, детали выхода из локдауна предстоит определить по плану в среду в ходе заседания правительства с экспертами. Выход из локдауна также должен охватить сферу общественного питания, но необходимо продумать правила безопасности от заражения коронавирусом, добавил канцлер.

В Австрии в настоящее время продолжается локдаун с 22 ноября по 12 декабря. Правительство с самого начала планировало отменить локдаун с 13 декабря для привитых и переболевших. Ограничения с этого дня продолжат действовать только для непривитых. Жесткие меры должны способствовать тому, чтобы в случае потенциального улучшения обстановки привитые и переболевшие смогли без ограничений встретить Рождество и Новый год.

Теги
АвстрияПандемия COVID-19Нехаммер, Карл
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