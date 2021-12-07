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Новый год и Рождество - 2021

В московском метро появятся 30 новогодних поездов

Составы "Ока" и "Русич" с яркими головными вагонами будут курсировать на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Калининской и Солнцевской линиях метро

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. В столичном метрополитене начнут курсировать 30 новогодних поездов, один тематический состав уже запустили на Арбатско-Покровской линии. Об этом во вторник сообщается в официальном Telegram-канале московского департамента транспорта.

"30 новогодних поездов уже скоро выйдут на линии мосметро, чтобы заряжать вас праздничным настроением и приближать Новый год. Первый состав уже радует пассажиров Арбатско-Покровской. Если увидите надпись "2022" в передней части поезда, то знайте: это он", - говорится в сообщении.

Уточняется, что составы "Ока" и "Русич" с яркими головными вагонами будут курсировать на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Калининской и Солнцевской линиях метро.

Теги
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