В московском метро появятся 30 новогодних поездов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. В столичном метрополитене начнут курсировать 30 новогодних поездов, один тематический состав уже запустили на Арбатско-Покровской линии. Об этом во вторник сообщается в официальном Telegram-канале московского департамента транспорта.

"30 новогодних поездов уже скоро выйдут на линии мосметро, чтобы заряжать вас праздничным настроением и приближать Новый год. Первый состав уже радует пассажиров Арбатско-Покровской. Если увидите надпись "2022" в передней части поезда, то знайте: это он", - говорится в сообщении.

Уточняется, что составы "Ока" и "Русич" с яркими головными вагонами будут курсировать на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Калининской и Солнцевской линиях метро.