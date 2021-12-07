Детские больницы и поликлиники в Карелии переводят в режим повышенной готовности

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 декабря. /ТАСС/. Систему оказания медицинской помощи детям в Карелии приводят в режим повышенной готовности из-за нового штамма коронавируса "омикрон" и прогноза взрывного роста заболеваемости гриппом. Об этом во вторник на своей странице "ВКонтакте" сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"Контагиозность "омикрона" такова, что в ближайшее время ожидается взрывной рост числа инфицированных, особенно среди детей. Ожидается и взрывной рост заболеваемости гриппом. Мы готовимся к этому уже сейчас. Детские медицинские организации входят в режим повышенной готовности. Именно они примут на себя главный удар новой ковидной волны", - написал Охлопков.

При подготовке системы детской медпомощи в регионе будут использовать опыт больниц и поликлиник для взрослых. Минздрав региона начал закупку тестов ИХА, средств индивидуальной защиты, лекарств. Будет усилен кадровый состав, в том числе планируется дополнительно привлекать водителей. Для этого по программе ОМС петрозаводским детским поликлиникам дополнительно выделено финансирование: городская детская поликлиника №1 получит около 3 млн рублей, детская поликлиника №2 - более 11 млн рублей. Детской республиканской больнице (ДРБ) направят 45 млн рублей.

"Поликлиники расширят штат диспетчеров, которые будут принимать звонки. На станции скорой медицинской помощи будут сформированы дополнительные бригады для выездов на дом к детям", - отметил глава регионального Минздрава.

В стационарах в Карелии начали готовить дополнительные койки для болеющих детей. С 15 декабря в Республиканской инфекционной больнице откроют дополнительно 120 единиц. Планируется, что пациентов с ОРВИ и гриппом будут доставлять в городскую детскую больницу, а в тяжелых случаях, с гриппом или COVID-19, - в ДРБ. Резервный стационар для детей с коронавирусной инфекцией в случае необходимости развернут в здании родильного дома им. Гуткина (90 коек) и в Республиканском наркодиспансере (20 коек).

По данным Минздрава Карелии, с начала пандемии в регионе выявили 85 184 случая заражения коронавирусом, в том числе 10 349 случаев приходится на детей. Прирост за сутки составил 253 человека, из которых 63 - несовершеннолетние. Выздоровели за все время 80 307 человек, умерли - 1 105. Доля свободных коек составляет 22,5%.