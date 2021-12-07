Депутаты Законодательного собрания Ямала поддержали законопроект о QR-кодах

ТАСС, 7 декабря. Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) поддержало проект федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания во вторник.

"Депутаты Законодательного собрания Ямала заочным голосованием большинством голосов поддержали проект федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Законопроектом предлагается вести с 1 февраля по 1 июня 2022 года особые условия посещения общественных мест и массовых мероприятий в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что при принятии решения депутаты учитывали многочисленные обращения ямальцев, в том числе в соцсетях. "Несмотря на диаметрально противоположные позиции, тех, кто поддерживает федеральный законопроект, большинство", - уточнили в пресс-службе.

С начала пандемии на Ямале выявлено более 59 тыс. случаев заражения коронавирусом. С момента усиления в ЯНАО антиковидных мер наблюдается снижение заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, число госпитализированных с ковидом снизилось на 40% за последний месяц, что позволило сократить коечный фонд в медучреждениях региона.

В ЯНАО введена обязательная вакцинация ряда категорий населения и обязательная самоизоляция для непривитых лиц старше 60 лет. В регионе запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общепита по ночам, а при посещении культурных, досуговых, спортивных учреждений и организаций соцосблуживания необходимо предъявлять QR-код.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. По законопроекту, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.