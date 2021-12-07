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Минтруд сообщил о подготовке предложений по компенсации высокой инфляции для пенсионеров

Глава ведомства Антон Котяков заявил, что решения могут быть приняты в ближайшее время
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Необходимо ввести возможность дополнительной компенсации высокого уровня инфляции для пенсионеров в 2022 году в случае, если инфляция превысит заложенный уровень индексации, решения могут быть приняты в ближайшее время. Об этом сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на правительственном часе в Госдуме.

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"Мы все понимаем, что индексация фактической инфляции будет сформирована в несколько большем объеме. Сейчас в рамках дополнительного поручения президента о необходимости предоставления вариантов дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я надеюсь, будет принято соответствующее решение", - сказал он.

Котяков напомнил, что индексация пенсий в 2022 году заложена, согласно федеральному бюджету, на 5,9%. Поэтому, если фактическая инфляция будет выше этого показателя, необходимо будет компенсировать разрыв.

Теги
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