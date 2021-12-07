Дорожников в ПФО и ЦФО перевели на усиленный режим работы из-за прогнозируемого снегопада

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Дорожные службы в нескольких регионах Центрального и Приволжского федеральных округов переведены на повышенный режим работы в связи с прогнозируемым интенсивным снегопадом, сильным ветром и ограничениями видимости на дорогах, сообщает во вторник Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

"По данным синоптиков, 7 и 8 декабря в Нижегородской, Владимирской, Ивановской областях и Республике Мордовия прогнозируется ухудшение погоды. Ожидается интенсивный снегопад, сильный ветер, ограничение видимости. Дорожные службы ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород" переведены на усиленный режим работы", - сказано в сообщении.

Так, на федеральных автодорогах М-7 "Волга", Р-132 "Золотое кольцо", Р-177 "Поветлужье", Р-158, Р-178 и М-5 "Урал" (подъезд к Саранску) в регионах круглосуточно будут дежурить почти 220 единиц спецтехники. Это комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы со снегоуборочным оборудованием, автогрейдеры, погрузчики и другие вспомогательные машины.

На сложных и затяжных подъемах организовано дежурство тяжелой техники, которая при необходимости окажет помощь большегрузам. Перед выпадением осадков проезжую часть обрабатывают противогололедными материалами. При осложнении ситуации группировку техники увеличат.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили, что 7 декабря местами по области ожидаются снег, переходящий в мокрый снег, усиление южного ветра с порывами до 12-17 м/с, метель, ухудшение видимости до 500 м и менее, гололед, снежные заносы, накат и гололедица с сохранением ночью и утром 8 декабря. В ГУ МЧС России по Мордовии сообщили, что, по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 декабря в регионе ожидается усиление южного ветра с порывами до 15-17 м/с.

На сайте ГУ МЧС России по Ивановской области сказано, что ночью 8 декабря на территории региона местами ожидается сильный снег, метель, в отдельных районах гололед. На дорогах ночью снежные заносы, днем гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, ночью местами порывы до 17 м/с. Во Владимирской области, по данным ГУ МЧС России по региону, 7 декабря ожидается снегопад, гололедица.