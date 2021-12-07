Третий муниципалитет в Югре переводит школы на удаленку из-за роста ОРВИ и COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Советского района Ханты-Мансийского автономного округа приняли решение из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 с 8 по 15 декабря перевести школы на дистанционное обучение и приостановить очный учебно-воспитательный процесс в учреждениях дополнительного образования, работу секций, кружков, учреждений культуры и спорта для детей. Об этом сообщается во вторник в аккаунте администрации Советского района "ВКонтакте" .

Ранее власти Югорска приняли аналогичное решение из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в муниципалитете. Как сообщил во вторник глава Югорска Андрей Бородкин в своем аккаунте "ВКонтакте", в муниципалитете несколько недель фиксируется рост ОРВИ, особенно у детей, эпидпорог превышен в 2,7 раза. Также с 1 по 8 декабря все девять школ Ханты-Мансийска были отправлены на дистанционное обучение из-за ОРВИ.

"Согласно постановлению санитарно-противоэпидемиологической комиссии Советского района, в связи с ростом числа заболеваемостью острыми респираторными инфекциями в период с 8 по 15 декабря 2021 года включительно образовательный процесс в общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования, БУ ХМАО-Югры "Советский политехнический колледж" будет переведен в дистанционный режим", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что на этот же период будет приостановлено предоставление услуг детскому населению (занятия, мероприятия, тренировочный процесс, спортивные соревнования) учреждениями культуры, спорта, социальной защиты, дополнительного образования и иных учреждений всех форм собственности, в том числе и по абонементам.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперативного штаба, всего в ХМАО за все время по данным на 7 декабря, 91,2 тыс. человек заболели ковидом, 84 тыс. пациентов выздоровели, 1 787 умерли. С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года.