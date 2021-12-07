Эксперт призвал относиться спокойно к новым штаммам коронавируса

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Новые штаммы коронавируса точно будут появляться, и к этому следует относиться спокойно, заявил во вторник главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ, инфекционист Алексей Мазус на пресс-конференции "ВИЧ-инфекция и COVID-19: успешный опыт московского здравоохранения".

"Напряжение, которое возникло с появлением нового штамма ("омикрон" - прим. ТАСС), оно, с моей точки зрения, вредное. У нас есть новая инфекция, есть новый вирус, и да, он будет мутировать. У нас точно появятся и новые штаммы вируса, к этому нужно просто относиться спокойно. Это не самый тяжелый штамм", - сказал Мазус, отвечая на вопрос, насколько серьезна угроза со стороны омикрон-штамма.

Специалисты, подчеркнул он, считают, что существующие вакцины работают против нового варианта коронавируса.

Штамм коронавируса В.1.1.529, получивший обозначение "омикрон", был обнаружен в ноябре на юге Африки. За несколько недель он стал доминирующим в Южно-Африканской Республике, вызвав новую вспышку инфекции, и был выявлен в десятках стран мира, включая Россию. По имеющимся данным, он обладает повышенной способностью к распространению, при этом ряд экспертов считают, что "омикрон" легче переносится.