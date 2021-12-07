Госдума продолжит обсуждение законопроекта о введении Fan ID после 15 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Обсуждение законопроекта о введение паспорта болельщика (Fan ID) продолжится после 15 декабря. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Рима Баталова.

16 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении паспорта болельщика. Законопроектом предлагается закрепить за правительством определение официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация болельщиков. Вводится понятие "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника турнира, осуществляемой "в целях обеспечения безопасности". Документом также регламентируются вопросы оформления и учета персонифицированной карты, устанавливаются основания отказа в ее оформлении и приостановления ее действия.

"На сегодняшний день могу сказать, что до 15 декабря мы ждем поправки к законопроекту. После 15-го, когда все поправки будут у нас на руках, мы уже комитетом будем продолжать рассматривать законопроект", - сказала Баталова.

Fan ID - нововведение России как организатора кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.