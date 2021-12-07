Эрмитаж в 2021 году принял в три раза меньше посетителей, чем до начала пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж принял в 2021 году около 1,5 млн посетителей, сообщил на пресс-конференции во вторник генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Эта цифра уменьшилась примерно в 3 раза по сравнению с показателями посещаемости Эрмитажа до пандемии, когда в музей приходили около 4,5 млн человек в год. В 2020 году Эрмитаж посетили 836 тыс. человек.

"Посетителей у нас на данный момент 1,5 миллиона. Бесплатных мало, и почти нет иностранных туристов", - сказал он.

Пиотровский отметил, что сейчас большая часть посетителей, порядка 60%, - это люди моложе 35 лет. Он связывает это с популярностью музея в интернете и социальных сетях. По данным дирекции музея, у Эрмитажа в этом году было 3,5 млн пользователей на сайте и 35 млн подписчиков в социальных сетях.

По словам Пиотровского, до ограничений, связанных с пандемией, почти треть посетителей проходили в музей бесплатно - за счет эрмитажной программы льгот. В 2020 году большинство льгот было отменено, сейчас Эрмитаж постепенно возвращает их по мере финансовых возможностей и с учетом регулирования потока посетителей.