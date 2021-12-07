"Промомед" начала клинические исследования лекарства от коронавируса

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Промомед" начала третью фазу клинических исследований лекарственного препарата от COVID-19, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

"Открытое двухэтапное многоцентровое исследование по оценке основных фармакокинетических параметров, безопасности, а также эффективности в отношении COVID-19 лекарственного препарата JCBC00101, капсулы (ООО "Промомед рус", Россия) у взрослой популяции", - говорится в протоколе.

Согласно реестру, исследования начались 1 декабря 2021 года и завершатся 29 декабря 2023 года. В них примут участие 290 пациентов. Испытания будут проводиться в 16 медицинских организациях, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Кирове, Рязани, Ярославле, Саранске, Смоленске, Перми, Воронеже и Иваново. В пресс-службе ГК "Промомед" сообщили ТАСС, что компания раскроет подробности клинических исследований после получения соответствующих данных.

Фармацевтическая компания "Промомед" была создана в 2005 году. Компания занимается разработкой, производством и продвижением лекарственных препаратов. В ее портфеле более 150 наименований лекарственных препаратов, в том числе "Арепливир" - препарат для терапии COVID-19. 12 ноября компания сообщила о регистрации "Арепливира" в инъекционной форме.