Более 50 новых пляжей откроют в Белгородской области в 2022 году

БЕЛГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Более 50 новых благоустроенных пляжей и мест для отдыха откроют в Белгородской области в 2022 году благодаря работам по расчистке воды вблизи городов и сел. Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Уже в 2022 году расчистить от жесткой и мягкой растительности планируют более 100 кв. км площади водных объектов, расположенных в границах городов и сел. Благодаря областному проекту, инициированному главой региона, в следующем году появятся 52 благоустроенных пляжа и места для отдыха", - пояснил Гладков.

Он уточнил, что в каждом муниципалитете прошли общественные слушания, чтобы выяснить, какие пруды и русла рек нуждаются в очистке от растительных отходов в первую очередь. Так, например, только в областном центре эти работы на реках Везелке и Гостянке проведут в рамках федеральной дорожной карты. Все работы должны быть завершены до 1 октября 2022 года. Общее финансирование работ составит более 1 млрд рублей за счет федерального финансирования.

"Нужно крайне осторожно подходить к выполнению проектных работ по очистке, это должно быть на контроле у глав муниципалитетов. Есть родники и русла рек, мы не должны допустить, чтобы после проведения работ стало хуже. Нам важно не только сохранить природные богатства региона, но и приумножить их: рыбу, птицу", - добавил Гладков.