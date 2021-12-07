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ЕСПЧ начал получать иски граждан в связи с изменением климата

Избранный судья ЕСПЧ от России Михаил Лобов сообщил, что группа португальских активистов подала заявление против 33 государств, которые, с их точки зрения, не выполнили обязательств по поводу эмиссии газов, приводящих к парниковому эффекту
Здание ЕСПЧ EPA/CHRISTOPHE KARABA
Описание
Здание ЕСПЧ
© EPA/CHRISTOPHE KARABA

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал принимать к рассмотрению иски граждан в связи с изменением климата. Об этом во вторник на семинаре в Верховном суде РФ сообщил избранный судья ЕСПЧ от России Михаил Лобов.

"ЕСПЧ начал получать новое поколение жалоб. Эти жалобы касаются климатических изменений, которые происходят на нашей планете в результате индустриальной деятельности... Группа португальских активистов подала заявление против 33 государств, которые, с их точки зрения, не выполнили обязательств по поводу эмиссии газов, приводящих к парниковому эффекту. Это жалоба революционного характера, до сих пор таких жалоб не подавалось", - сказал Лобов.

Судья отметил, что экологическая повестка всегда занимала значительное место в работе ЕСПЧ. "На данный момент ЕСПЧ вынес около 300 решений в области экологии", - заявил он.

Согласно позиции судьи, такие иски являются актуальными, но пока не имеют специально прописанного правового основания, относительно создания которого ведется дискуссия.

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